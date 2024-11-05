Полиция: пресечена деятельность крупной сети по оказанию сексуальных услуг

Во вторник, 5 ноября, была разрешена к публикации информация о том, что в Тель-Авиве раскрыта деятельность преступного клана, управляющего сетью по торговле женщинами и представлению сексуальных услуг.

По версии следствия, на незаконном бизнесе были заработаны десятки миллионов шекелей.

Судя по сообщению полиции, расследование было начато в 2023 году. В нем были задействованы как полицейские, так и Налоговое управление.

Главными подозреваемыми в данном деле являются десять человек – все они члены одной семьи, которая управляла незаконным бизнесом. В ходе следствия были задержаны и допрошены десятки людей, причастных к этой деятельности.

Сексуальные услуги оказывались по всей стране – для этого нанимались водители, которые доставляли проституток в дома клиентов.

Правоохранительными органами были конфискованы десятки транспортных средств, которые могли быть использованы для незаконного бизнеса, заморожены 18 банковских счетов подозреваемых. Кроме того, были арестованы дополнительные активы, принадлежавшие подозреваемым.

Летом 2024 года правительственное межведомственное подразделение по координации борьбы с торговлей людьми публиковало новый отчет о своей деятельности, охватывающий период с 2021 по 2023 год. Подразделение, действующее при министерстве юстиции Израиля, сообщало, что, согласно опросу Института Майерс-Джойнт-Брукдейл, в настоящее время 72% населения Израиля поддерживают закон, запрещающий приобретение услуг проституток. При этом в 2008 году такой запрет поддерживали только 26% израильтян, в 2016 году – 39%. Отмечается, что с момента вступления в силу закона о запрете проституции (10 июля 2020 года) сначала интерес к покупке секс-услуг снизился, а потом, на фоне сокращения числа выписываемых штрафов, снова наметился рост.

Напомним, что, согласно принятому закону о запрете на приобретение услуг проституток (срок действия которого заканчивается в июле 2025 года, если не будет принят новый аналогичный закон), была введена система административных штрафов: 2000 шекелей за первое правонарушение, 4000 шекелей – за повторные правонарушения такого рода. При этом штраф накладывается именно на клиента, а не на тех, кто предоставляет сексуальные услуги.

В опубликованном отчете говорилось: в 2021-2023 годах полиция Израиля наложила 5091 штраф в рамках "Закона о запрете проституции". Из них: в 2021 году – 1384 штрафа, в 2022 году – 2841, в 2023 году – 866.

В течение года после принятия закона произошло значительное снижение числа поисковых запросов в Google о проституции в Интернете (снижение на 20%). Однако с июля 2022 года наметилась тенденция роста числа таких поисковых запросов.

Наметился некоторый рост потребления услуг проституток в Израиле в последние годы. Согласно проведенному опросу, потребление проституции еврейскими мужчинами в возрасте 18-70 лет в Израиле выросло с 7% в 2021 году до 9% в 2024 году. По мнению исследователей, это связано, прежде всего, с тем, что полиция стала уделять меньше внимания данной проблеме и штрафовать нарушителей закона.