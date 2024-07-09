Отчет: несмотря на закон о запрете проституции, интерес в Израиле к покупке секс-услуг снова растет

Правительственное межведомственное подразделение по координации борьбы с торговлей людьми опубликовало новый отчет о своей деятельности, охватывающий период с 2021 по 2023 год.

Подразделение, действующее при министерстве юстиции Израиля, сообщает, что, согласно опросу Института Майерс-Джойнт-Брукдейл, в настоящее время 72% населения Израиля поддерживают закон, запрещающий приобретение услуг проституток. При этом в 2008 году такой запрет поддерживали только 26% израильтян, в 2016 году – 39%.

Отмечается, что с момента вступления в силу закона о запрете проституции (10 июля 2020 года) сначала интерес к покупке секс-услуг снизился, а потом, на фоне сокращения числа выписываемых штрафов, снова наметился рост.

Напомним, что, согласно принятому закону о запрете на приобретение услуг проституток (срок действия которого заканчивается в июле 2025 года, если не будет принят новый аналогичный закон), была введена система административных штрафов: 2000 шекелей за первое правонарушение, 4000 шекелей – за повторные правонарушения такого рода. При этом штраф накладывается именно на клиента, а не на тех, кто предоставляет сексуальные услуги.

В опубликованном отчете говорится: в 2021-2023 годах полиция Израиля наложила 5091 штраф в рамках "Закона о запрете проституции". Из них: в 2021 году – 1384 штрафа, в 2022 году – 2841, в 2023 году – 866.

В течение года после принятия закона произошло значительное снижение числа поисковых запросов в Google о проституции в Интернете (снижение на 20%). Однако с июля 2022 года наметилась тенденция роста числа таких поисковых запросов.

Отмечается и то, что наметился некоторый рост потребления услуг проституток в Израиле в последние годы. Согласно проведенному опросу, потребление проституции еврейскими мужчинами в возрасте 18-70 лет в Израиле выросло с 7% в 2021 году до 9% в 2024 году. По мнению исследователей, это связано, прежде всего, с тем, что полиция стала уделять меньше внимания данной проблеме и штрафовать нарушителей закона.

В то же время в отчете отмечается выделение правительством дополнительных бюджетов на реабилитацию лиц, зарабатывавших ранее предоставлением сексуальных услуг.