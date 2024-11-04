Эдельштейн не поддержит закон о яслях для детей не призывающихся в армию ешиботников

Председатель парламентской комиссии по внешней политике и безопасности Юлий Эдельштейн объявил, что он будет голосовать против закона о субсидировании яслей для детей ультрарелигиозных, которые не призываются в армию.

"Государство израиль находится в состоянии войны уже более года, – сказал Эдельштейн в своем видеообращении. – Все мы бесконечно ценим героические усилия военнослужащих срочной и сверхсрочной службы, резервистов, и конечно – их семей тоже. Но ценить – это недостаточно. Мы, как израильское руководство, должны сделать все возможное, чтобы привести в ЦАХАЛ дополнительные силы и хоть немного снизить бремя, возложенное на военнослужащих и резервистов. И поэтому я не поддержу ни закон о яслях, и не поддержу никакой другой закон, который попытается обогнуть наши постоянные усилия расширить призывную базу в Израиле и уменьшить бремя, возложенное на наших замечательных солдат".

Напомним, идет о законопроекте, в рамках которого сохранится частичная оплата посещения яслей и детских садов детьми учащихся йешив, которые уклоняются от службы в армии. Согласно тексту законопроекта, достаточно, чтобы в семье был один работающий человек для того, чтобы сохранилось право на финансирование.

Ранее о своем отказе поддержать закон о субсидировании яслей для детей учащихся йешив заявил министр Гидеон Саар. "Мы не поддержим закон-"фикцию", который существенно не изменит нынешнюю ситуацию. Наша приверженность – солдатам ЦАХАЛ и принципу службы в армии", – подчеркнул он.