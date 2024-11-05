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Израиль

ЦАХАЛ испытает систему оповещения об обстрелах в двух поселках недалеко от границы Газы

время публикации: 05 ноября 2024 г., 08:50 | последнее обновление: 05 ноября 2024 г., 09:17
ЦАХАЛ испытает систему оповещения об обстрелах в двух поселках недалеко от границы Газы
Ayal Margolin/Flash90

Сегодня, 5 ноября, Управление тылом ЦАХАЛа испытает систему оповещения о ракетных обстрелах "Цева адом" в двух кибуцах, расположенных недалеко от границы сектора Газы.

Учебная тревога будет активизирована в 10:05 в Кармии, в 11:35 – в Рухаме. Одновременно жители этих кибуцев получат уведомления на мобильные устройства.

В случае реальной угрозы тревога будет активизирована повторно.

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