ЦАХАЛ испытает систему оповещения об обстрелах в двух поселках недалеко от границы Газы
время публикации: 05 ноября 2024 г., 08:50 | последнее обновление: 05 ноября 2024 г., 09:17
Сегодня, 5 ноября, Управление тылом ЦАХАЛа испытает систему оповещения о ракетных обстрелах "Цева адом" в двух кибуцах, расположенных недалеко от границы сектора Газы.
Учебная тревога будет активизирована в 10:05 в Кармии, в 11:35 – в Рухаме. Одновременно жители этих кибуцев получат уведомления на мобильные устройства.
В случае реальной угрозы тревога будет активизирована повторно.