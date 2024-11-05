ЦАХАЛ испытает систему оповещения об обстрелах в двух поселках недалеко от границы Газы

Сегодня, 5 ноября, Управление тылом ЦАХАЛа испытает систему оповещения о ракетных обстрелах "Цева адом" в двух кибуцах, расположенных недалеко от границы сектора Газы.

Учебная тревога будет активизирована в 10:05 в Кармии, в 11:35 – в Рухаме. Одновременно жители этих кибуцев получат уведомления на мобильные устройства.

В случае реальной угрозы тревога будет активизирована повторно.