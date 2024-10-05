Воздушная тревога на севере Израиля, ракетный обстрел из Ливана

Воздушная тревога в населенных пунктах Мидрах Оз, Кибуц Мегидо, Йокнеам а-Мошава и а-Зоре, Мишмар а-Эмек, Кфар Барух, а-Йогев, Бейт Шеарим, Гват, Ифат, Кфар Иешуа, Мигдаль а-Эмек, Маншия Забда, Нахалаль, Рамат Давид, Рамат Ишай, Сдэ Яаков, Сарид, Бейт Лехем а-Глилит, Гиват Эла, Генигар, Зарзир, Хаджаджаре, Яфиа, Кфар а-Хореш, Нацерет, Илут, Шимшит, Тимрат, а-Солелим, а также на станциях Кфар Барух и Кфар Йешуа.

Как сообщает пресс-служба ЦАХАЛа, из Ливана было выпущено пять ракет, несколько из них были сбиты, остальные упали на незастроенной территории, не причинив ущерба.