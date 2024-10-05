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Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 5 октября: операции в Шхеме, Туль-Кареме, Хевроне

время публикации: 05 октября 2024 г., 07:40 | последнее обновление: 05 октября 2024 г., 07:47
Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 5 октября: операции в Шхеме, Туль-Кареме, Хевроне
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 5 октября действовали в Шхеме (в районе Старого города – Касбы, а также в районе лагеря Аль-Айн) и около Шхема (в Байт-Фурике, Бурке), в Туль-Кареме, в Калькилии, в районе Аль-Фараа (к югу от Тубаса), около Рамаллы (в Будрусе, Кафр Малике, Абу Фалахе, Турмус Айе), в Хевроне и около Хеврона (в Ас-Саму, Ятте, Байт-Уле).

Происходили вооруженные столкновения.

О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 5 октября.

Израиль
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