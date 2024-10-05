ВВС ЦАХАЛа нанесли точечный удар по штаб-квартире "Хизбаллы" в районе Бейрута
время публикации: 05 октября 2024 г., 16:59 | последнее обновление: 05 октября 2024 г., 17:13
Некоторое время назад истребители ВВС ЦАХАЛа, руководствуясь информацией, полученной военной разведкой (АМАН), нанесли точечные удары по штаб-квартире и другим террористическим инфраструктурам "Хизбаллы" в районе Бейрута.
В сообщении пресс-службы ЦАХАЛа подчеркивается, что перед авиаударами были приняты меры по минимизации ущерба для незадействованного в терроре населения, в ходе операции применялось высокоточное оружие и наблюдение с воздуха.
ЦАХАЛ подчеркивает, что террористическая организация "Хизбалла" размещает свои производственные объекты и другую военную инфраструктуру под жилыми домами в центре Бейрута, подвергая опасности население этого района.