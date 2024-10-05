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Израиль

ЦАХАЛ уничтожает инфраструктуру "Хизбаллы" на земле и под землей

время публикации: 05 октября 2024 г., 13:17 | последнее обновление: 05 октября 2024 г., 14:15
ЦАХАЛ уничтожает инфраструктуру "Хизбаллы" на земле и под землей
Пресс-служба ЦАХАЛа

Бойцы бригады "Коммандо" продолжают наземную операцию на юге Ливана. Они действуют в деревнях, превращенных "Хизбаллой" в укрепрайоны.

Следуя указаниям военной разведки, бойцы проникают в наземные и подземные террористические инфраструктуры в горных, труднодоступн6ых и густонаселенных районах. Находят и уничтожают склады оружия, наблюдательные пункты террористов, пусковые ракетные установки "Хизбаллы".

Действуя под землей, бойцы "Коммандо" и инженерного спецназа "Яалом" уничтожили туннели, которые террористы "Хизбаллы" использовали для подхода к границе с Израилем. С помощью сил ВВС ЦАХАЛа были уничтожены десятки террористов.

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