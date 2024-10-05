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Израиль

ЦАХАЛ призвал жителей Нусейрата и Аль-Бурейджа немедленно эвакуироваться

время публикации: 05 октября 2024 г., 11:54 | последнее обновление: 05 октября 2024 г., 12:00
ЦАХАЛ призвал жителей Нусейрата и Аль-Бурейджа немедленно эвакуироваться
AP Photo/Hussein Malla

Представитель арабского отдела пресс-службы ЦАХАЛа подполковник Авихай Эдраи призвал жителей восточной части лагерей беженцев Нусейрат и Аль-Бурейдж в центре сектора Газы немедленно эвакуироваться.

В обращении к населению Газы говорится: "Террористические организации продолжают осуществлять террористическую деятельность в ваших районах. ЦАХАЛ будет решительно действовать против них. Позаботьтесь о своей безопасности, переместившись на гуманитарную территорию".

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