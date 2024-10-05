ЦАХАЛ призвал жителей Нусейрата и Аль-Бурейджа немедленно эвакуироваться

Представитель арабского отдела пресс-службы ЦАХАЛа подполковник Авихай Эдраи призвал жителей восточной части лагерей беженцев Нусейрат и Аль-Бурейдж в центре сектора Газы немедленно эвакуироваться.

В обращении к населению Газы говорится: "Террористические организации продолжают осуществлять террористическую деятельность в ваших районах. ЦАХАЛ будет решительно действовать против них. Позаботьтесь о своей безопасности, переместившись на гуманитарную территорию".