Пожарные спасли более 30 человек в центре "Шикма" в Раанане

В ночь на 5 октября четыре пожарных расчета прибыли к центру "Шикма" в Раанане, где проживают люди с ограниченными возможностями и особыми потребностями.

Благодаря профессиональным и быстрым действиям пожарных из здания были выведены 32 человека, которые не смогли бы покинуть свои комнаты без посторонней помощи.

Как сообщается, источник возгорания находился в электрошкафу в коридоре здания, пожар был потушен. О пострадавших не сообщается.