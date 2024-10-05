Пожарные спасли более 30 человек в центре "Шикма" в Раанане
время публикации: 05 октября 2024 г., 11:36 | последнее обновление: 05 октября 2024 г., 11:36
В ночь на 5 октября четыре пожарных расчета прибыли к центру "Шикма" в Раанане, где проживают люди с ограниченными возможностями и особыми потребностями.
Благодаря профессиональным и быстрым действиям пожарных из здания были выведены 32 человека, которые не смогли бы покинуть свои комнаты без посторонней помощи.
Как сообщается, источник возгорания находился в электрошкафу в коридоре здания, пожар был потушен. О пострадавших не сообщается.