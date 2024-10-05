В возрасте 99 лет скончался Йешаягу "Шайке" Гавиш, генерал-майор ЦАХАЛа (в отставке)

3 октября в возрасте 99 лет скончался Йешаягу "Шайке" Гавиш, генерал-майор Армии обороны Израиля (в отставке), известный тем, что командовал силами ЦАХАЛа на Синайском полуострове во время Шестидневной войны.

Он оставив после себя двух сыновей, пятерых внуков и шестерых правнуков.

Гавиш будет похоронен в воскресенье, 6 октября, в 15:00 на кладбище Кирьят Шауль.

Краткая справка

Йешаягу Гавиш родился и вырос в Тель-Авиве. Он учился в школе для детей рабочих на севере Тель-Авива и в школе в кибуце Гиват а-Шлоша.

Гавиш вступил в Пальмах в возрасте 18 лет. Во время Войны за независимость 1948 года Гавиш воевал в составе Пальмаха под командованием Игаля Алона. После войны остался служить в Армии обороны Израиля.

С 1965 по 1969 год был командующим Южным военным округом.