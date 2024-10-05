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Израиль

Управление тылом внесло изменения в инструкции для населения Израиля

время публикации: 05 октября 2024 г., 20:15 | последнее обновление: 05 октября 2024 г., 20:15
Управление тылом внесло изменения в инструкции для населения Израиля
Пресс-служба ЦАХАЛа

По итогам оценки ситуации, Управление тылом внесло изменения в инструкции для жителей Израиля.

В районах Кармель, Вади Ара, Менаше, Самария, Шарон, Дан, Яркон, Шфела и некоторых населенных пунктах, граничащих с сектором Газы, можно будет проводить собрания численностью до 2000 человек (вместо 1000).

Кроме того, изменения внесены в указания для некоторых населенных пунктов Центральной и Нижней Галилеи. Инструкции вступают в силу в субботу, 5 октября, в 20:00.

Израиль
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