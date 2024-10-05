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Израиль

Пресс-секретарь ЦАХАЛа: в Ливане ликвидированы более 400 боевиков

время публикации: 05 октября 2024 г., 21:10 | последнее обновление: 05 октября 2024 г., 21:10
Пресс-секретарь ЦАХАЛа: в Ливане ликвидированы более 400 боевиков
Avshalom Sassoni/Flash90

Пресс-секретарь Армии обороны Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари сообщил, что с начала наземной операции в Южном Ливане были ликвидированы более 440 боевиков и около 2000 объектов террористической организации "Хизбалла".

В частности, был ликвидирован расположенный в 300 метрах от границы с Израилем 250-метровый туннель подразделения "Радуан", оборудованный комнатами отдыха, запасами оружия и боеприпасов.

Хагари подчеркнул, что ЦАХАЛ готов к предотвращению попыток терактов в годовщину резни 7 октября.

Касательно результатов иранского ракетного удара Хагари сообщил, что имели место несколько попаданий в центре страны и на базах ВВС "Наватим" и "Тель-Ноф", которые не повлияли на работу ВВС. Он также добавил, что ЦАХАЛ ответит Ирану в нужное время и в нужном месте в соответствии с решениями политического руководства.

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