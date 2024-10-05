ЦАХАЛ и ШАБАК сообщают о ликвидации двух террористов ХАМАСа в Ливане

В ходе совместной операции ЦАХАЛа и ШАБАКа, проведенной в Ливане, ВВС Армии обороны Израиля уничтожили Мухаммада Хосейна Али аль-Махмуда, командира оперативного подразделения ХАМАСа, руководившего терактами в районе Иудеи и Самарии.

В последние годы аль-Махмуд был также причастен к нападениям на израильские объекты за рубежом, принимал участие в деятельности по укреплению структуры ХАМАСа в Ливане, занимался поставками вооружений для осуществления ракетных обстрелов Израиля.

В ходе другой совместной операции ЦАХАЛа и ШАБАКа в районе Триполи был ликвидирован Саид Алаа Наиф Али, представитель военного крыла ХАМАСа в Ливане. Он также руководил атаками на израильские объекты и вербовал боевиков в ряды ХАМАСа.