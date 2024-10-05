Мужчина упал с большой высоты в Ашкелоне, он в тяжелом состоянии

Поздно вечером 4 октября в Ашкелоне мужчина примерно 40 лет выпал из окна с высоты около 8 метров из дома на бульваре Давид Бен-Гурион.

В результате падения мужчина получил тяжелые травмы. Он доставлен в городскую больницу "Барзилай".

На момент госпитализации состояние пострадавшего было тяжелым и нестабильным.

Обстоятельства этого инцидента уточняются.