Мужчина упал с большой высоты в Ашкелоне, он в тяжелом состоянии
время публикации: 05 октября 2024 г., 00:08 | последнее обновление: 05 октября 2024 г., 00:08
Поздно вечером 4 октября в Ашкелоне мужчина примерно 40 лет выпал из окна с высоты около 8 метров из дома на бульваре Давид Бен-Гурион.
В результате падения мужчина получил тяжелые травмы. Он доставлен в городскую больницу "Барзилай".
На момент госпитализации состояние пострадавшего было тяжелым и нестабильным.
Обстоятельства этого инцидента уточняются.