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Израиль

Мужчина упал с большой высоты в Ашкелоне, он в тяжелом состоянии

время публикации: 05 октября 2024 г., 00:08 | последнее обновление: 05 октября 2024 г., 00:08
Мужчина упал с большой высоты в Ашкелоне, он в тяжелом состоянии
Пресс-служба МАДА

Поздно вечером 4 октября в Ашкелоне мужчина примерно 40 лет выпал из окна с высоты около 8 метров из дома на бульваре Давид Бен-Гурион.

В результате падения мужчина получил тяжелые травмы. Он доставлен в городскую больницу "Барзилай".

На момент госпитализации состояние пострадавшего было тяжелым и нестабильным.

Обстоятельства этого инцидента уточняются.

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