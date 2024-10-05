x
05 октября 2024
|
последняя новость: 09:49
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
05 октября 2024
|
05 октября 2024
|
последняя новость: 09:49
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Жителям Кирьят-Шмоны и Шломи рекомендовано ограничить передвижение

время публикации: 05 октября 2024 г., 08:39 | последнее обновление: 05 октября 2024 г., 08:39
Жителям Кирьят-Шмоны и Шломи рекомендовано ограничить передвижение
David Cohen/Flash90

Управление безопасности регионального совета Верхней Галилеи обратилось к жителям, остающимся в эвакуированных населенных пунктах, в том числе Кирьят-Шмоне и Шломи, с призывом ограничить передвижение и оставаться в пределах охраняемой территории.

Указания даны после полученной местными властями оценки ситуации и в соответствии с директивами командования тылом.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook