Жителям Кирьят-Шмоны и Шломи рекомендовано ограничить передвижение

Управление безопасности регионального совета Верхней Галилеи обратилось к жителям, остающимся в эвакуированных населенных пунктах, в том числе Кирьят-Шмоне и Шломи, с призывом ограничить передвижение и оставаться в пределах охраняемой территории.

Указания даны после полученной местными властями оценки ситуации и в соответствии с директивами командования тылом.