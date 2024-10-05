Жителям Кирьят-Шмоны и Шломи рекомендовано ограничить передвижение
время публикации: 05 октября 2024 г., 08:39 | последнее обновление: 05 октября 2024 г., 08:39
Управление безопасности регионального совета Верхней Галилеи обратилось к жителям, остающимся в эвакуированных населенных пунктах, в том числе Кирьят-Шмоне и Шломи, с призывом ограничить передвижение и оставаться в пределах охраняемой территории.
Указания даны после полученной местными властями оценки ситуации и в соответствии с директивами командования тылом.