Церемония памяти жертв 7 октября пройдет только в присутствии членов их семей

Из-за ситуации в сфере безопасности и в соответствии с указаниями Управления тылом национальная церемония памяти жертв 7 октября пройдет в тель-авивском парке "Ганей Йешуа" только в присутствии членов семей погибших и заложников.

Организаторы заявили, что церемония будет транслироваться в прямом эфире всеми телеканалами Израиля и около 50 зарубежных телеканалов. Они также добавили, что более 150 городов в Израиле и по всему миру заявили о своем намерении провести общественные показы церемонии.

Организаторы также призвали граждан подчиняться указаниям Управления тылом, наблюдать за церемонией в прямом эфире и в 19:10 вместе встать для минуты молчания.

Йонатан Шамриз, брат погибшего Алона Лулу-Шамриза, один из организаторов церемонии, сказал: "Как мы и обещали, церемония пройдет в любом случае, и ее будут смотреть миллионы в Израиле и по всему миру. Я прошу прощения у всех, кто рассчитывал присутствовать лично. Наступят хорошие дни, когда мы все вместе сможем присутствовать на этой церемонии без всяких ограничений".