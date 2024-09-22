Обсуждение закона о дне памяти 7 октября вновь отложено – за две недели до годовщины

Заседание парламентской комиссии по образованию, на котором должен был обсуждаться закон о дне памяти жертв 7 октября, было отменено в последний момент, а новая дата все еще не назначена. Официальная причина отмены – эскалация на севере страны и отсутствие инициатора закона, проживающего на севере.

Как отмечает "Маарив", с начала войны прошло уже более 11 месяцев, но Кнессет до сих пор не утвердил закон, и авторы законопроекта утверждают, что это происходит из-за противодействия главы канцелярии премьер-министра Йоси Шели. Несмотря на это, председатель парламентской комиссии по образованию Йоси Тайеб (ШАС) назначил заседание на эту тему, но оно было вновь отменено.

Мерав Бен-Ари ("Еш Атид"), представившая аналогичный законопроект, выступила с резкой критикой отмены заседания: она напоминает, что несмотря на ситуацию на севере, Кнессет продолжает работать, и заседания комиссий идут в обычном режиме, включая комиссию по внешней политике и безопасности, на которой присутствует Биньямин Нетаниягу.

Бен-Ари напоминает, что до годовщины "черной субботы" осталось всего две недели, и речь идет о крайне важном законе. Она также выражает недоумение, почему председатель комиссии не принял решение вызвать часть участников при помощи ZOOM, как это делалось в период коронакризиса.