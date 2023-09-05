Президентский компромисс: Нетаниягу встретится с Левиным и переговорной группой

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу назначил в ближайший час встречу с министром юстиции Яривом Левином и членами группы, которая от имени правительства вела переговоры по юридической реформе в канцелярии президента.

В совещании примут участие, в частности, министр по стратегическим вопросам Рон Дермер и секретарь правительства Йоси Фукс.

Ранее президент Израиля Ицхак Герцог прокомментировал компромисс юридической реформы, предложенный президентской канцелярией, и призвал стороны прийти к соглашению. Герцог в своем заявлении настаивает на том, что прийти к соглашению возможно, и напоминает, что для того, чтобы преодолеть кризис, необходимо согласие всех сторон.

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Глава "Махане Мамлахти" Бени Ганц сегодня вечером, в 20:00, сделает заявление для прессы в связи с новым компромиссом по юридической реформе правительства, предложенным канцелярией президента Израиля Ицхака Герцога.

Ранее министр юстиции Ярив Левин назвал предложение канцелярии президента очередным "трюком" и заявил, что это не компромисс, поскольку не изменит ничего в настоящей ситуации, в частности, в составе комиссии по назначению судей.

По данным "Кан 11", Ганц готов пойти на предложенный президентской канцелярией компромисс, однако лидер партии "Еш Атид" и глава оппозиции Яир Лапид полностью отклонил новые предложения по реформе.

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