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    В Израиле

    Президентский компромисс: Нетаниягу встретится с Левиным и переговорной группой

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    Президентский компромисс: Нетаниягу встретится с Левиным и переговорной группой
    Yonatan Sindel/Flash90

    Премьер-министр Биньямин Нетаниягу назначил в ближайший час встречу с министром юстиции Яривом Левином и членами группы, которая от имени правительства вела переговоры по юридической реформе в канцелярии президента.

    В совещании примут участие, в частности, министр по стратегическим вопросам Рон Дермер и секретарь правительства Йоси Фукс.

    Ранее президент Израиля Ицхак Герцог прокомментировал компромисс юридической реформы, предложенный президентской канцелярией, и призвал стороны прийти к соглашению. Герцог в своем заявлении настаивает на том, что прийти к соглашению возможно, и напоминает, что для того, чтобы преодолеть кризис, необходимо согласие всех сторон.

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    Глава "Махане Мамлахти" Бени Ганц сегодня вечером, в 20:00, сделает заявление для прессы в связи с новым компромиссом по юридической реформе правительства, предложенным канцелярией президента Израиля Ицхака Герцога.

    Ранее министр юстиции Ярив Левин назвал предложение канцелярии президента очередным "трюком" и заявил, что это не компромисс, поскольку не изменит ничего в настоящей ситуации, в частности, в составе комиссии по назначению судей.

    По данным "Кан 11", Ганц готов пойти на предложенный президентской канцелярией компромисс, однако лидер партии "Еш Атид" и глава оппозиции Яир Лапид полностью отклонил новые предложения по реформе.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 5 Сентября 2023
    Герцог призвал стороны принять компромисс своей канцелярии
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 5 Сентября 2023
    Компромисс по реформе: Левин отрицает наличие компромисса, Ганц сделает заявление в 20:00
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