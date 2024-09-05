x
05 сентября 2024
|
последняя новость: 10:09
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
05 сентября 2024
|
05 сентября 2024
|
последняя новость: 10:09
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Задержан пожилой мужчина, бросивший из автомобиля петарду на месте проведения демонстрации

время публикации: 05 сентября 2024 г., 09:35 | последнее обновление: 05 сентября 2024 г., 09:39
Задержан пожилой мужчина, бросивший из автомобиля петарду на месте проведения демонстрации
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция сообщает о задержании подозреваемого в том, что 1 сентября в центре Афулы, проезжая мимо демонстрантов, требовавших немедленного заключения сделки с ХАМАСом ради спасения заложников, он бросил петарду.

Петарда была брошена из окна автомобиля и разорвалась на обочине, водитель, совершивший это действие, уехал. Но камеры наблюдения, установленные на перекрестке, зафиксировали происшедшее.

В сообщении полиции сказано, что подозреваемому 72 года, он проживает в кибуце Мерхавия, на окраине Афулы. Мотивы его действий неясны. Но отмечается, что разрыв петарды мог напугать как манифестантов, так и других водителей, создав угрозу для движения транспортных средств.

Сегодня задержанный предстанет перед судом, который решит, следует ли продлевать содержание его под стражей.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ