Задержан пожилой мужчина, бросивший из автомобиля петарду на месте проведения демонстрации

Полиция сообщает о задержании подозреваемого в том, что 1 сентября в центре Афулы, проезжая мимо демонстрантов, требовавших немедленного заключения сделки с ХАМАСом ради спасения заложников, он бросил петарду.

Петарда была брошена из окна автомобиля и разорвалась на обочине, водитель, совершивший это действие, уехал. Но камеры наблюдения, установленные на перекрестке, зафиксировали происшедшее.

В сообщении полиции сказано, что подозреваемому 72 года, он проживает в кибуце Мерхавия, на окраине Афулы. Мотивы его действий неясны. Но отмечается, что разрыв петарды мог напугать как манифестантов, так и других водителей, создав угрозу для движения транспортных средств.

Сегодня задержанный предстанет перед судом, который решит, следует ли продлевать содержание его под стражей.