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Израиль

Минрелигии обвиняет Амсалема в помехах в реализации рекомендаций комиссии по горе Мерон

время публикации: 05 сентября 2024 г., 08:24 | последнее обновление: 05 сентября 2024 г., 08:24
Минрелигии обвиняет Амсалема в помехах в реализации рекомендаций комиссии по горе Мерон
Yonatan Sindel/Flash90

Министр по делам религий Михаэль Малкиэли направил юридическому советнику правительства Гали Баарав-Миаре и государственному контролеру Матаниягу Энгельману письмо с требованием вмешаться в ситуацию с реализацией рекомендаций комиссии, расследовавшей трагедию на горе Мерон.

В письме Малкиэли обвинил министра Давида Амсалема, отвечающего за управление госслужащих, в блокировании "по узким политическим соображениям" назначения генерального директора управления святых мест, должность которого вакантна уже полгода.

По словам Малкиэли, Амсалем шантажирует его, злоупотребляет полномочиями, подрывает доверие и ставит под угрозу жизни людей. В частности, Амсалем отказывается обсуждать назначение гендиректора святых мест до тех пор, пока Малкиэли не согласится урегулировать разногласия по вопросу о назначении судей в религиозные суды, сообщает радиостанция "Кан Бет".

Израиль
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