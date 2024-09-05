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Израиль

Ситуация на пляжах: жарко, волнение слабое, медуз нет

время публикации: 05 сентября 2024 г., 08:20 | последнее обновление: 05 сентября 2024 г., 08:20
Ситуация на пляжах: жарко, волнение слабое, медуз нет
Фото NEWSru.co.il

В четверг-субботу, 5-7 сентября, на побережье Средиземного моря будет жарко и душно. Температура днем – до 32 градусов. Температура воды – 30 градусов. Волны – до 0,6 м. Условия для купания хорошие.

Медуз около восточного побережья Средиземного моря нет. Следить за ситуацией по медузам можно по сообщениям сайта Meduzot.co.il.

В Эйлате очень жарко – до 40 градусов днем. В Эйлатском заливе волны до 0,4 м. Но временами возможно более значительное волнение. Температура воды – 29 градусов.

На берегу Кинерета температура до 35 градусов, волны до 0,7 м. Температура воды – 30 градусов.

На пляжах очень много отдыхающих в выходные дни. Хотя медики рекомендуют сейчас воздерживаться от длительного пребывания под солнцем.

Лучше купаться рано утром или в вечерние часы.

Напоминаем: купание на пляжах, где нет спасателей, запрещено. К сожалению, многие этот запрет игнорируют.

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