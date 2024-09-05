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Израиль

Автомобиль столкнулся с грузовиком возле поселка Махсея, двое пострадавших

время публикации: 05 сентября 2024 г., 14:18 | последнее обновление: 05 сентября 2024 г., 14:18
Автомобиль столкнулся с грузовиком возле поселка Махсея, двое пострадавших
Yonatan Sindel/Flash90

Полиция и пограничная полиция МАГАВ ведут расследование обстоятельств тяжелой аварии на шоссе 3866 неподалеку от поселка Махсея в районе Бейт-Шемеша, где легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. В результате столкновения легковой автомобиль перевернулся.

Парамедики и фельдшеры МАДА оказали неотложную помощь двум пострадавшим, получившим травмы от средней степени тяжести до тяжелых.

На месте происшествия находятся бойцы пограничной полиции МАГАВ Мате Иегуда, расследованием занимаются инспекторы дорожной полиции.

В результате аварии было временно перекрыто для движения транспорта шоссе 3866 от Махсеи до Нес-Арим, водителей просят пользоваться альтернативными маршрутами.

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