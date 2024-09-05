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Израиль

Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 5 сентября: удары по целям на севере и в центре сектора

время публикации: 05 сентября 2024 г., 06:32 | последнее обновление: 05 сентября 2024 г., 06:40
Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 5 сентября: удары по целям на севере и в центре сектора
AP Photo/Abed Khaled

В ночь на 5 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Судя по имеющейся информации, удары наносились по целям на севере и в центре сектора Газы. Интенсивность ночных боевых действий остается невысокой.

На севере сектора: ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по объектам террористов в районе Шейх Радуан на севере города Газа; силы ЦАХАЛа действовали в Зайтуне, на юго-востоке города Газа; артиллерия ЦАХАЛа наносила удары по целям в Зайтуне, на юго-востоке города Газа.

В центре сектора: Источники в Газе сообщают о четырех убитых в результате удара ЦАХАЛа по цели в Дир аль-Балахе; артиллерия и авиация ЦАХАЛа наносили удары по целям к северу от Нусейрата, в центре сектора.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе в ночь на 5 сентября.

Израиль
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