Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 5 сентября: удары по целям на севере и в центре сектора

В ночь на 5 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Судя по имеющейся информации, удары наносились по целям на севере и в центре сектора Газы. Интенсивность ночных боевых действий остается невысокой.

На севере сектора: ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по объектам террористов в районе Шейх Радуан на севере города Газа; силы ЦАХАЛа действовали в Зайтуне, на юго-востоке города Газа; артиллерия ЦАХАЛа наносила удары по целям в Зайтуне, на юго-востоке города Газа.

В центре сектора: Источники в Газе сообщают о четырех убитых в результате удара ЦАХАЛа по цели в Дир аль-Балахе; артиллерия и авиация ЦАХАЛа наносили удары по целям к северу от Нусейрата, в центре сектора.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе в ночь на 5 сентября.