x
05 сентября 2024
|
последняя новость: 23:49
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
05 сентября 2024
|
05 сентября 2024
|
последняя новость: 23:49
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В Холоне в криминальном инциденте тяжело травмирован мужчина

время публикации: 05 сентября 2024 г., 23:49 | последнее обновление: 05 сентября 2024 г., 23:49
В Холоне в криминальном инциденте тяжело травмирован мужчина
Пресс-служба МАДА

На улице Дов Хоз в Холоне в криминальном инциденте тяжело пострадал мужчина. По оценкам парамедиков "Маген Давид Адом", пострадавшему около 45 лет, он получил серьезные травмы головы и живота.

Пострадавший доставлен в больницу "Вольфсон". Медики оценивают его состояние как тяжелое.

Полиция проводит расследование обстоятельств инцидента.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 25 августа 2024

В Холоне мужчина получил тяжелые травмы при падении с большой высоты
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 21 августа 2024

В жилом доме в Холоне обнаружено мощное взрывное устройство
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 18 августа 2024

В квартире в Холоне обнаружено тело 47-летнего мужчины