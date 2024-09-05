В Холоне в криминальном инциденте тяжело травмирован мужчина
время публикации: 05 сентября 2024 г., 23:49 | последнее обновление: 05 сентября 2024 г., 23:49
На улице Дов Хоз в Холоне в криминальном инциденте тяжело пострадал мужчина. По оценкам парамедиков "Маген Давид Адом", пострадавшему около 45 лет, он получил серьезные травмы головы и живота.
Пострадавший доставлен в больницу "Вольфсон". Медики оценивают его состояние как тяжелое.
Полиция проводит расследование обстоятельств инцидента.
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