В Холоне в криминальном инциденте тяжело травмирован мужчина

На улице Дов Хоз в Холоне в криминальном инциденте тяжело пострадал мужчина. По оценкам парамедиков "Маген Давид Адом", пострадавшему около 45 лет, он получил серьезные травмы головы и живота.

Пострадавший доставлен в больницу "Вольфсон". Медики оценивают его состояние как тяжелое.

Полиция проводит расследование обстоятельств инцидента.