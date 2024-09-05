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Израиль

Суд приостановил повышение офицера полиции, бросившего светошумовую гранату в демонстрантов

время публикации: 05 сентября 2024 г., 23:41 | последнее обновление: 05 сентября 2024 г., 23:41
Суд приостановил повышение офицера полиции, бросившего светошумовую гранату в демонстрантов
AP Photo/Jean-Francois Badias

Окружной суд Иерусалима выпустил временное постановление о приостановке назначения Меира Суисы на должность начальника отделения полиции в южном Тель-Авиве.

Решение было вынесено судом на следующий день после того, как юридический советник правительства Гали Баарав-Миара постановила, что назначение Суисы, в отношении которого все еще ведется расследование, было произведено с "грубым нарушением процедуры назначения в израильской полиции и в министерстве национальной безопасности". Юридический советник также отмечала, что это первый случай, когда офицер повышается в должности в то время, когда ему предъявлены обвинения.

Меир Суиса обвиняется в том, что бросил светошумовую гранату в демонстрантов, протестовавших против юридической реформы. Сам он утверждал во время расследования, что ситуация выходила из-под контроля, когда большая группа демонстрантов вышла на шоссе Аялон. По его словам, распределение сил было не в пользу полиции, и, поскольку ранее была спущена инструкция, позволяющая использование светошумовых гранат, он бросил гранату так, чтобы она упала между демонстрантами.

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