С начала операции в Иудее и Самарии летчики ВВС ЦАХАЛа налетали более 300 часов

За две недели, прошедшие с начала масштабной операции в Иудее и Самарии, летчики израильских ВВС, поддерживающие сухопутные силы, налетали более 300 часов, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

Кроме того поддержка с воздуха оказывается с помощью беспилотных летательных аппаратов, с помощью которых с начала операции были ликвидированы более 20 боевиков.

Вертолеты ЦАХАЛа позволяют безопасно доставлять бойцов к месту проведения операций, а также эвакуировать раненных из зоны боевых действий.