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Израиль

С начала операции в Иудее и Самарии летчики ВВС ЦАХАЛа налетали более 300 часов

время публикации: 05 сентября 2024 г., 19:28 | последнее обновление: 05 сентября 2024 г., 19:34
С начала операции в Иудее и Самарии летчики ВВС ЦАХАЛа налетали более 300 часов
Пресс-служба ЦАХАЛа

За две недели, прошедшие с начала масштабной операции в Иудее и Самарии, летчики израильских ВВС, поддерживающие сухопутные силы, налетали более 300 часов, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

Кроме того поддержка с воздуха оказывается с помощью беспилотных летательных аппаратов, с помощью которых с начала операции были ликвидированы более 20 боевиков.

Вертолеты ЦАХАЛа позволяют безопасно доставлять бойцов к месту проведения операций, а также эвакуировать раненных из зоны боевых действий.

Израиль
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