Мандельблит требует от суда запретить Амиту Сегалю публиковать записи его разговоров

Бывший юридический советник правительства Авихай Мандельблит подал в суд иск против публикации записей его переговоров с бывшим главой адвокатской коллегии Эфи Навэ, свидетельствующих о многочисленных фактах коррупции. В четверг, 5 сентября, Амит Сегаль обещает обнародовать дополнительные материалы, и этот эфир Мандельблит всеми силами пытается предотвратить.

Как сообщает "Сругим", Мандельблит обратился в окружной суд Тель-Авива с иском против журналиста Амита Сегаля с требованием запретить публикацию.

Он утверждает, что Амит Сегаль слишком поздно предупредил его о публикации записей разговоров с Навэ – всего за четыре часа до эфира, и предотвратить этот эфир через суд Мандельблит не успел. Теперь он пытается не допустить публикации дополнительных записей.

Напомним, речь идет о переговорах между Авихаем Мандельблитом и Эфи Навэ, свидетельствующих о сговоре по продвижению интересов Мандельблита в комиссии по назначению юридического советника, внедрении в состав комиссии доверенного Навэ человека, который сообщал своему патрону и Мандельблиту секретную инсайдерскую информацию с заседаний и отстаивал интересы Мандельблита перед другими членами комиссии. Навэ и Мандельблит также обсуждают способы давления на судей БАГАЦа и другие темы.