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Израиль

Нетаниягу встретился в Иерусалиме с премьер-министром Румынии

время публикации: 05 сентября 2024 г., 15:08 | последнее обновление: 05 сентября 2024 г., 15:08
Нетаниягу встретился в Иерусалиме с премьер-министром Румынии
Фото: Амос Бен-Гершом, GPO

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу встретился в четверг, 5 сентября, с премьер-министром Румынии Марчелом Чолаку в канцелярии в Иерусалиме.

На встрече с израильской стороны присутствовали министр иностранных дел Исраэль Кац, министр экономики Нир Баркат и представитель СНБ. С румынской стороны во встрече участвовали министр иностранных дел Луминиция Одобеску, министр обороны Анджел Тылвэр и министр экономики и туризма Штефан-Раду Опря.

Премьер-министр Нетаниягу поблагодарил премьер-министра Румынии за его готовность помочь в усилиях по освобождению заложников, в том числе имеющих румынское гражданство, а также за предложение оказать помощь в гуманитарных усилиях.

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