Нетаниягу встретился в Иерусалиме с премьер-министром Румынии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу встретился в четверг, 5 сентября, с премьер-министром Румынии Марчелом Чолаку в канцелярии в Иерусалиме.

На встрече с израильской стороны присутствовали министр иностранных дел Исраэль Кац, министр экономики Нир Баркат и представитель СНБ. С румынской стороны во встрече участвовали министр иностранных дел Луминиция Одобеску, министр обороны Анджел Тылвэр и министр экономики и туризма Штефан-Раду Опря.

Премьер-министр Нетаниягу поблагодарил премьер-министра Румынии за его готовность помочь в усилиях по освобождению заложников, в том числе имеющих румынское гражданство, а также за предложение оказать помощь в гуманитарных усилиях.