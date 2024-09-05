ЦАХАЛ: зафиксировано пять запусков по Рамот-Нафтали, часть перехвачена

Пресс-служба ЦАХАЛа отчиталась о ситуации после срабатывания тревог в районе Рамот-Нафтали и других населенных пунктов Галилеи. По Рамат-Нафтали и окрестностям было зафиксировано пять запусков ракет, некоторые были перехвачены, зафиксировано падение ракеты. Пострадавших нет.

Глава регионального совета Маром а-Галиль Амит Софер сообщил, что ракета упала неподалеку от поселка Довев, в очередной раз чудом обошлось без пострадавших "Вот только когда-то чудеса перестанут нас спасать, мы вновь требуем от правительства атаковать и уничтожить врага".

ЦАХАЛ сообщает, что в районе Довева ПВО перехватили подозрительную воздушную цель, пересекшую границу с Ливаном, жертв нет.

Кроме того, были обнаружены две воздушные цели, пересекшие границу, одна упала неподалеку от мошава Яара, жертв нет.