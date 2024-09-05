Статистика обстрелов из Ливана: "рекордный" месяц – в августе было выпущено более 1300 ракет

Дорон Кадош, военный корреспондент радиостанции "Галей ЦАХАЛ", сообщает, что в августе 2024 года из Ливана по целям в Израиле было выпущено 1307 ракет (в среднем, более 40 в сутки).

Отмечается, что речь идет о самой высокой интенсивности обстрелов с начала войны на севере. Напомним, что "Хизбалла" вступила в войну 8 октября 2023 года, на следующий день после того, как ХАМАС атаковал Израиль на юге.