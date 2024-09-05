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Израиль

Взрыв автомобиля в Рамле, погиб мужчина

время публикации: 05 сентября 2024 г., 12:19 | последнее обновление: 05 сентября 2024 г., 12:39
Взрыв автомобиля в Рамле, погиб мужчина
Пресс-служба МАДА

В 11:51 в диспетчерский центр службы скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Аялон поступило сообщение о взрыве в Рамле, где на улице Иехезкель взорвался автомобиль. В машине было найдено тело мужчины без признаков жизни, медики констатировали его смерть.

На место происшествия прибыли крупные силы полиции, которые начали расследование обстоятельств происшествия. По предварительным данным, речь идет о сведении счетов в криминальном мире.

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