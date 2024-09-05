Взрыв автомобиля в Рамле, погиб мужчина

В 11:51 в диспетчерский центр службы скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Аялон поступило сообщение о взрыве в Рамле, где на улице Иехезкель взорвался автомобиль. В машине было найдено тело мужчины без признаков жизни, медики констатировали его смерть.

На место происшествия прибыли крупные силы полиции, которые начали расследование обстоятельств происшествия. По предварительным данным, речь идет о сведении счетов в криминальном мире.