Взрыв автомобиля в Рамле, погиб мужчина
время публикации: 05 сентября 2024 г., 12:19 | последнее обновление: 05 сентября 2024 г., 12:39
В 11:51 в диспетчерский центр службы скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Аялон поступило сообщение о взрыве в Рамле, где на улице Иехезкель взорвался автомобиль. В машине было найдено тело мужчины без признаков жизни, медики констатировали его смерть.
На место происшествия прибыли крупные силы полиции, которые начали расследование обстоятельств происшествия. По предварительным данным, речь идет о сведении счетов в криминальном мире.
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