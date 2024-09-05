"Крот" в комиссии, давление на судей БАГАЦа: как Мандельблит стал юрсоветником правительства

Журналист Амит Сегаль опубликовал в эфире 12 канала ИТВ записи переговоров бывшего главы адвокатской коллегии Эфи Навэ и бывшего юридического советника правительства Авихая Мандельблита, сделанные в 2015 году, в период, предшествовавший назначению Мандельблита на эту должность.

Мандельблит и Навэ обсуждают способы влияния на комиссию по назначению, в которой находится "крот" – адвокат Ихиэль Кац, доверенный человек Навэ, представляющий коллегию адвокатов, в ходе заседаний активно продвигающий кандидатуру Мандельблита и "топящий" других кандидатов. Ихиэль Кац снабжал Навэ важнейшей инсайдерской информацией, получал от него инструкции и четко исполнял их. Кац передавал Мандельблиту и Навэ информацию с заседаний и снабжал их данными о членах комиссии и их "слабых местах". При этом Навэ и Мандельблит старались скрыть факт знакомства и контактов с одним из членов комиссии, поскольку это является очевидным нарушением.

Навэ и Мандельблит общались постоянно, в самые ключевые моменты по 12 раз в день – все эти разговоры Навэ записывал, и они были найдены на disk-on-key, изъятом у бывшего главы адвокатской коллегии во время обыска в рамках расследования по делу судьи Эйтана Оренштейна.

В этих беседах Навэ и Мандельблит обсуждают, как обойти стоящие над Мандельблитом угрозы – он находился под следствием по делу Арпаза, – какие именно ответы давать членам комиссии, как аргументировать решения, как отмести от себя подозрения в конфликте интересов, как добиться благосклонности тех или иных чиновников и на каких струнах сыграть – в частности, Навэ убеждает Мандельблита повлиять на Нетаниягу, который подумывает привести в коалицию "Бужи" (партию "Авода" вместо "Еврейского дома"): "В таком случае ты можешь забыть о кресле юридического советника".

Это высказывание объясняет основное опасение обоих чиновников: в период работы комиссии министром юстиции была Аелет Шакед, которую Навэ называет "dedicated" – "Шакед твой человек": "она тебя любит, ты религиозный поселенец", – уверяет Навэ. "Я не поселенец!" – перебивает его Мандельблит. – "Это неважно", – отвечает Навэ.

Навэ комментирует результаты выступления Мандельблита перед комиссией, но затем новый удар: обсуждение в комиссии откладывается, тогда как Мандельблиту нужно скорейшее решение, ведь юридический советник правительства Иегуда Вайнштейн, которого он и пытается сменить, приказал провести против него расследование. Даже когда его назначение уже одобрено комиссией, остается опасность вердикта БАГАЦа: Мандельблит не верит, что прокуратура, которая должна представлять в данном случае его интересы, сделает это – ведь та же самая прокуратура возбудила против него уголовное дело по подозрению в мошенничестве и злоупотреблении доверием.

Мандельблит и Навэ решают напомнить, что в случае дисквалификации кандидатуры Мандельблита БАГАЦем Нетаниягу предложит кандидатуру Гая Роткопфа, в прошлом генерального директора министерства юстиции и известного борца с судебным активизмом. Последний момент становится решающим: "нужные люди" напоминают об этом судьям БАГАЦа, и те отклоняют апелляции против назначения Мандельблита.

Таким образом, Авихай Мандельблит занял пост юридического советника правительства: по сути, самый влиятельный и самый ответственный пост в нашей стране.