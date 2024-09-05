Посетитель зоопарка "Сафари" прогулялся возле машины и вызвал скандал

В социальных сетях в четверг, 5 сентября, появилось видео, снятое посетителями зоопарка "Сафари" в Рамат-Гане: один из посетителей вышел из машины и пробежался рядом с автомобилем по саванне. Администрация зоопарка выступила с осуждением этого поступка, напомнив об опасности подобных "шуток".

"Мы крайне серьезно относимся к этому инциденту, – сказано в заявлении зоопарка. – Это из ряда вон выходящий, крайне серьезный случай, и любая попытка выдать его за шутку предосудительна".

Администрация зоопарка напоминает, что выходить из транспортных средств на открытой территории сафари, где свободно ходят дикие животные, категорически запрещено. В открытой части зоопарка на свободном выпасе ходят носороги, бегемоты, зебры и другие крупные дикие животные.

"Любой, кто нарушает правила и выходит из машины, сознательно подвергает опасности себя, своих близких, других посетителей и животных, находящихся в зоопарке, – указывают в "Сафари". – Речь идет о вопиющем пренебрежении к человеческой жизни".

Администрация зоопарка планирует подать заявление в полицию против запечатленного на видео человека и против водителя автомобиля.