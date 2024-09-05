x
05 сентября 2024
|
последняя новость: 13:14
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
05 сентября 2024
|
05 сентября 2024
|
последняя новость: 13:14
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Посетитель зоопарка "Сафари" прогулялся возле машины и вызвал скандал

время публикации: 05 сентября 2024 г., 12:36 | последнее обновление: 05 сентября 2024 г., 12:36
Посетитель зоопарка "Сафари" прогулялся возле машины и вызвал скандал
Пресс-служба зоопарка "Сафари"
Посетитель зоопарка "Сафари" прогулялся возле машины и вызвал скандал
Пресс-служба зоопарка "Сафари"

В социальных сетях в четверг, 5 сентября, появилось видео, снятое посетителями зоопарка "Сафари" в Рамат-Гане: один из посетителей вышел из машины и пробежался рядом с автомобилем по саванне. Администрация зоопарка выступила с осуждением этого поступка, напомнив об опасности подобных "шуток".

"Мы крайне серьезно относимся к этому инциденту, – сказано в заявлении зоопарка. – Это из ряда вон выходящий, крайне серьезный случай, и любая попытка выдать его за шутку предосудительна".

Администрация зоопарка напоминает, что выходить из транспортных средств на открытой территории сафари, где свободно ходят дикие животные, категорически запрещено. В открытой части зоопарка на свободном выпасе ходят носороги, бегемоты, зебры и другие крупные дикие животные.

"Любой, кто нарушает правила и выходит из машины, сознательно подвергает опасности себя, своих близких, других посетителей и животных, находящихся в зоопарке, – указывают в "Сафари". – Речь идет о вопиющем пренебрежении к человеческой жизни".

Администрация зоопарка планирует подать заявление в полицию против запечатленного на видео человека и против водителя автомобиля.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 28 мая 2024

Один из символов рамат-ганского "Сафари" страус Рехамим погиб в результате драки с антилопой
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 13 марта 2024

ЧП в Сафари: десятилетний носорог атаковал автомобиль, повредив его
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 03 июня 2020

Сотрудники полиции поймали на 4-м шоссе индюшку, сбежавшую из зоопарка
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 14 октября 2007

В зоопарке "Сафари" гиппопотам укусил посетителя