В СБ ООН прошло совещание, посвященное похищенным ХАМАСом израильтянам

Впервые после 7 октября СБ ООН проводит заседание, посвященное судьбе похищенных ХАМАСом израильтян. Заседание проводилось по запросу постпреда Израиля в ООН Дани Данона.

"Через 11 месяцев со дня похищения сотен мирных жителей действительно пришло время обсудить эту важную тему", – заявил Дани Данон, поблагодарив США, Великобританию и Францию за поддержку.

Открывая заседание, заместитель генсека ООН Розмари ДиКарло призвала к немедленному освобождению похищенных, осудила убийство ХАМАСом шестерых заложников на прошлой неделе. Она поблагодарила ЦАХАЛ за его сотрудничество при проведении операции по вакцинации от полиомиелита детей в секторе Газы.

Перед членами СБ ООН выступила доктор Эфрат Брон Хар-Лев, врач детской больницы "Шнайдер", работавшая с меленькими израильтянами, побывавшими в плену ХАМАСа. По информации сайта Ynet, когда Израиль попросил предоставить слово Эфрат Брон Хар-Лев, в повестку дня "для баланса" было включено выступление гендиректора организации "Бецелем" Юли Новак о положении палестинцев.

Доктор Хар-Лев говорила о том, что дети, которым в течение 50 дней не разрешали плакать, смеяться, вставать на ноги и почти не кормили, после освобождения были похожи на собственные тени. "Мы никогда не думали, что нам придется оказывать помощь побывавшем в заложниках детям. Мы искали соответствующую литературу, но не нашли ее и разработали собственный протокол", – сказала она, добавив, что спустя 9 месяцев после освобождения детей все еще преследуют кошмары.

Представительница организации "Бецелем" Юли Новак рассказала, что после убийства ХАМАСом шестерых заложников сотни тысяч израильтян вышли на демонстрации, но израильскому правительству, по ее словам, не нужна сделка, не нужны похищенные. "Оно (израильское правительство) хочет продолжать войну вечно", – подчеркнула Новак и добавила, что цель израильского правительства – "продвижение еврейского превосходства по всей стране". "Многие израильтяне живут в страхе, что правительство использует нынешнюю ситуацию для новых военных преступлений", – сказала она.

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд, обратившись к семьям похищенных, пообещала, что будет сделано все возможное для возвращения из плена их близких. Она заявила, что США решительно осуждают ХАМАС и призвала СБ ООН сделать то же самое.