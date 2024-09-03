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Совбез ООН обсудит судьбу похищенных ХАМАСом израильтян

время публикации: 03 сентября 2024 г., 07:27 | последнее обновление: 03 сентября 2024 г., 07:27
Совбез ООН обсудит судьбу похищенных ХАМАСом израильтян
AP Photo/Julie Jacobson

Совет безопасности ООН проведет в среду, 4 сентября, первое с резни 7 октября 2023 года официальное заседание, посвященное судьбе похищенных террористами ХАМАСа израильских граждан.

"Через 11 месяцев со дня похищения сотен мирных жителей действительно пришло время обсудить эту важную тему", - заявил посол Израиля в ООН Дани Данон.

Посол также поблагодарил США, Великобританию и Францию за созыв совещания.

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