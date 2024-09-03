Совбез ООН обсудит судьбу похищенных ХАМАСом израильтян

Совет безопасности ООН проведет в среду, 4 сентября, первое с резни 7 октября 2023 года официальное заседание, посвященное судьбе похищенных террористами ХАМАСа израильских граждан.

"Через 11 месяцев со дня похищения сотен мирных жителей действительно пришло время обсудить эту важную тему", - заявил посол Израиля в ООН Дани Данон.

Посол также поблагодарил США, Великобританию и Францию за созыв совещания.