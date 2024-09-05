N12: ЦАХАЛ готовится к тому, что соглашение по заложникам сорвется

В четверг, 5 сентября, в офисе главы правительства состоялось совещание с представителями системы безопасности, на котором рассматривались варианты дальнейших действий в случае, если сделка по заложникам сорвется. Об этом сообщили новостная служба N12 и сайт "Мако".

По данным этих источников, в армии полагают, что отсутствие прогресса на переговорах приведет к эскалации напряженности на северной границе, и на фоне продолжающихся боевых действий в секторе Газы ЦАХАЛ будет вынужден перейти к более активным действиям на северном фронте.