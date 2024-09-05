ДТП возле аэропорта Бен-Гурион: молодой мотоциклист в тяжелом состоянии

В ночь на четверг, 5 сентября, на шоссе Тель-Авив-Иерусалим (трасса 1) в районе заезда в аэропорт имени Бен-Гуриона столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл.

В результате ДТП мотоциклист, молодой человек в возрасте около 20 лет, получил сочетанные травмы и был доставлен бригадой службы скорой помощи МАДА в больницу "Шамир". Его состояние оценивается как тяжелое.