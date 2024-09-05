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Израиль

Вертолеты ЦАХАЛа нанесли удар по оперативному штабу ХАМАСа в гуманитарной зоне в Дир аль-Балахе

время публикации: 05 сентября 2024 г., 07:30 | последнее обновление: 05 сентября 2024 г., 07:49
Вертолеты ЦАХАЛа нанесли удар по оперативному штабу ХАМАСа в гуманитарной зоне в Дир аль-Балахе
Chaim Goldberg/Flash90

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что минувшей ночью боевые вертолеты ВВС ЦАХАЛа по наводке военной разведки, общей службы безопасности и штаба Южного округа нанесли точечный удар по оперативному штабу террористических организаций ХАМАС и "Исламский Джихад" в гуманитарной зоне в Дир аль-Балахе в секторе Газы.

Удар был нанесен для устранения немедленной угрозы.

Перед нанесением удара были приняты меры по сокращению вероятности случайных жертв среди мирного населения, включая использование высокоточного оружия, визуального мониторинга с воздуха и т.д.

Террористические организации систематически нарушают международное законодательство и действуют под прикрытием гражданского населения, используя его как живой щит для террористической деятельности.

Судя по всему, речь идет о ночном ударе. Источники в Газе сообщали о не менее четырех убитых, заявляя, что атакована была цель в гуманитарной зоне.

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