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Израиль

Полиция Ашдода, искавшая пропавшего ребенка, нашла его запертым в машине, в критическом состоянии

время публикации: 06 апреля 2024 г., 17:57 | последнее обновление: 06 апреля 2024 г., 18:12
Полиция Ашдода, искавшая пропавшего ребенка, нашла его запертым в машине, в критическом состоянии
Пресс-служба полиции Израиля

Около 15:00 в диспетчерскую службу полиции Ашдода поступила информация об исчезновении трехлетнего мальчика. Были начаты поиски, вскоре ребенок был найден в одном из кварталов города, в припаркованном запертом автомобиле. Мальчик был без сознания, очевидно, он получил тепловой удар.

Ребенка доставили в больницу, его состояние оценивается врачами как критическое. Полиция устанавливает обстоятельство исчезновения мальчика и причины, по которым он был найден в закрытой машине.

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