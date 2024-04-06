Полиция Ашдода, искавшая пропавшего ребенка, нашла его запертым в машине, в критическом состоянии

Около 15:00 в диспетчерскую службу полиции Ашдода поступила информация об исчезновении трехлетнего мальчика. Были начаты поиски, вскоре ребенок был найден в одном из кварталов города, в припаркованном запертом автомобиле. Мальчик был без сознания, очевидно, он получил тепловой удар.

Ребенка доставили в больницу, его состояние оценивается врачами как критическое. Полиция устанавливает обстоятельство исчезновения мальчика и причины, по которым он был найден в закрытой машине.