Полиция Ашдода, искавшая пропавшего ребенка, нашла его запертым в машине, в критическом состоянии
время публикации: 06 апреля 2024 г., 17:57 | последнее обновление: 06 апреля 2024 г., 18:12
Около 15:00 в диспетчерскую службу полиции Ашдода поступила информация об исчезновении трехлетнего мальчика. Были начаты поиски, вскоре ребенок был найден в одном из кварталов города, в припаркованном запертом автомобиле. Мальчик был без сознания, очевидно, он получил тепловой удар.
Ребенка доставили в больницу, его состояние оценивается врачами как критическое. Полиция устанавливает обстоятельство исчезновения мальчика и причины, по которым он был найден в закрытой машине.