Спецоперации в Иудее и Самарии: задержаны семь подозреваемых, изъято оружие

6 апреля силы ЦАХАЛа, сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК) и бойцы пограничной полиции (МАГАВ) задержали семерых подозреваемых в террористической деятельности в Иудее и Самарии. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа.

В деревне Дир Самат бойцы бригады "А-Маром" обнаружили и изъяли большое количество оружия, в том числе две винтовки M16, пистолет-пулемет "Карло", пистолет, боеприпасы и т.д. Четверо подозреваемых были задержаны в Шхеме, Байт-Аруше и Дуре.

В деревне Байт Умар, в зоне ответственности бригады "Эцион", вспыхнули беспорядки, участники которых бросали в израильских военнослужащих бутылки с зажигательной смесью. Военнослужащие были вынуждены применить меры по разгону демонстраций, была ранена женщина.

В зоне ответственности бригады "Эфраим" также были зафиксированы беспорядки. В военнослужащих были брошены не только бутылки с зажигательной смесью, но и взрывное устройство. Среди израильские военных в ходе операций в Иудее и Самарии в течение последних суток пострадавших нет.

С начала войны (7.10.2023) на территории Палестинской автономии были задержаны около 3700 подозреваемых в терроре, около 1600 из них связаны с террористической организацией ХАМАС.