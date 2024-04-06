Умер трехлетний мальчик, найденный в запертой машине в Ашдоде

Из больницы "Асута" сообщили, что умер трехлетний мальчик, доставленный в стационар несколькими часами ранее в бессознательном состоянии, с симптомами теплового удара. Около 15:00 полиция получил информацию о пропавшем ребенке и начала его поиски.

Мальчик был найден в одном из кварталов Ашдода – он находился в запертой припаркованной машине, к моменту прибытия полиции ребенок был без сознания. Автомобиль не принадлежит родителям ребенка.

Полиция проводит расследования, выясняя обстоятельства, приведшие к трагедии.