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Израиль

Умер трехлетний мальчик, найденный в запертой машине в Ашдоде

время публикации: 06 апреля 2024 г., 19:58 | последнее обновление: 06 апреля 2024 г., 20:12
Умер трехлетний мальчик, найденный в запертой машине в Ашдоде
Chaim Goldberg/Flash90

Из больницы "Асута" сообщили, что умер трехлетний мальчик, доставленный в стационар несколькими часами ранее в бессознательном состоянии, с симптомами теплового удара. Около 15:00 полиция получил информацию о пропавшем ребенке и начала его поиски.

Мальчик был найден в одном из кварталов Ашдода – он находился в запертой припаркованной машине, к моменту прибытия полиции ребенок был без сознания. Автомобиль не принадлежит родителям ребенка.

Полиция проводит расследования, выясняя обстоятельства, приведшие к трагедии.

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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 апреля 2024

Полиция Ашдода, искавшая пропавшего ребенка, нашла его запертым в машине, в критическом состоянии