Умер трехлетний мальчик, найденный в запертой машине в Ашдоде
время публикации: 06 апреля 2024 г., 19:58 | последнее обновление: 06 апреля 2024 г., 20:12
Из больницы "Асута" сообщили, что умер трехлетний мальчик, доставленный в стационар несколькими часами ранее в бессознательном состоянии, с симптомами теплового удара. Около 15:00 полиция получил информацию о пропавшем ребенке и начала его поиски.
Мальчик был найден в одном из кварталов Ашдода – он находился в запертой припаркованной машине, к моменту прибытия полиции ребенок был без сознания. Автомобиль не принадлежит родителям ребенка.
Полиция проводит расследования, выясняя обстоятельства, приведшие к трагедии.