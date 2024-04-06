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Израиль

Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 6 апреля: высокая интенсивность боевых действий

время публикации: 06 апреля 2024 г., 06:10 | последнее обновление: 06 апреля 2024 г., 06:11
Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 6 апреля: высокая интенсивность боевых действий
Yonatan Sindel/Flash90

В ночь на 6 апреля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Ночью источники в Газе сообщали об ударах ЦАХАЛа по целям на севере, в центре и на юге сектора. Судя по имеющимся данным, интенсивность боевых действий остается высокой.

На севере сектора: сообщалось о стрельбе и артиллерийском обстреле целей к западу и к югу от города Газа; артиллерия и авиация ЦАХАЛа обстреливали цели в северной части сектора; артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в районе Зайтун, на восточной окраине города Газа.

В центре сектора: артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в Нусейрате; артиллерия и авиация ЦАХАЛа наносили удары по целям в Аль-Муграке, Аз-Захраа и к северу от Нусейрата;

На юге сектора: артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели к западу от Хан-Юниса; израильская бронетехника действовала на юго-западной окраине Хан-Юниса; вертолеты ЦАХАЛа обстреливали цели к востоку от Хан-Юниса.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе 6 апреля.

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