Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 6 апреля: высокая интенсивность боевых действий

В ночь на 6 апреля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Ночью источники в Газе сообщали об ударах ЦАХАЛа по целям на севере, в центре и на юге сектора. Судя по имеющимся данным, интенсивность боевых действий остается высокой.

На севере сектора: сообщалось о стрельбе и артиллерийском обстреле целей к западу и к югу от города Газа; артиллерия и авиация ЦАХАЛа обстреливали цели в северной части сектора; артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в районе Зайтун, на восточной окраине города Газа.

В центре сектора: артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в Нусейрате; артиллерия и авиация ЦАХАЛа наносили удары по целям в Аль-Муграке, Аз-Захраа и к северу от Нусейрата;

На юге сектора: артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели к западу от Хан-Юниса; израильская бронетехника действовала на юго-западной окраине Хан-Юниса; вертолеты ЦАХАЛа обстреливали цели к востоку от Хан-Юниса.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе 6 апреля.