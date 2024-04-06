Ночь Аль-Кадр в Иерусалиме: до 200 тысяч мусульман на Храмовой горе, задержаны нарушители порядка
время публикации: 06 апреля 2024 г., 05:55 | последнее обновление: 06 апреля 2024 г., 06:01
Иерусалимский Вакф сообщает, что в ночь на 6 апреля, по завершении четвертой пятницы Рамадана, до 200 тысяч мусульман на Храмовой горе в Иерусалиме, где находится мечеть Аль-Акса, праздновали ночь Аль-Кадр.
Празднование проходило не только на Храмовой горе, но и в других районах Старого города Иерусалима, а также в арабских кварталах Иерусалима.
Поступали сообщения о беспорядках и задержании полицией нескольких нарушителей. Полиция была вынуждена применять спецсредства для разгона толпы.
Жители лагеря беженцев Шуафат, на севере Иерусалима, обстреливали пограничников петардами и фейерверками.