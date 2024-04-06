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Ночь Аль-Кадр в Иерусалиме: до 200 тысяч мусульман на Храмовой горе, задержаны нарушители порядка

время публикации: 06 апреля 2024 г., 05:55 | последнее обновление: 06 апреля 2024 г., 06:01
Ночь Аль-Кадр в Иерусалиме: до 200 тысяч мусульман на Храмовой горе, задержаны нарушители порядка
Jamal Awad/Flash90

Иерусалимский Вакф сообщает, что в ночь на 6 апреля, по завершении четвертой пятницы Рамадана, до 200 тысяч мусульман на Храмовой горе в Иерусалиме, где находится мечеть Аль-Акса, праздновали ночь Аль-Кадр.

Празднование проходило не только на Храмовой горе, но и в других районах Старого города Иерусалима, а также в арабских кварталах Иерусалима.

Поступали сообщения о беспорядках и задержании полицией нескольких нарушителей. Полиция была вынуждена применять спецсредства для разгона толпы.

Жители лагеря беженцев Шуафат, на севере Иерусалима, обстреливали пограничников петардами и фейерверками.

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