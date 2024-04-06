Ночь Аль-Кадр в Иерусалиме: до 200 тысяч мусульман на Храмовой горе, задержаны нарушители порядка

Иерусалимский Вакф сообщает, что в ночь на 6 апреля, по завершении четвертой пятницы Рамадана, до 200 тысяч мусульман на Храмовой горе в Иерусалиме, где находится мечеть Аль-Акса, праздновали ночь Аль-Кадр.

Празднование проходило не только на Храмовой горе, но и в других районах Старого города Иерусалима, а также в арабских кварталах Иерусалима.

Поступали сообщения о беспорядках и задержании полицией нескольких нарушителей. Полиция была вынуждена применять спецсредства для разгона толпы.

Жители лагеря беженцев Шуафат, на севере Иерусалима, обстреливали пограничников петардами и фейерверками.