Оппозиционная демонстрация в Тель-Авиве: "Прошло 200 дней, а вы еще не взяли ответственность"

В десятках населенных пунктов прошли вечером 6 апреля оппозиционные демонстрации, в которых приняли участие и близкие израильтян, похищенных террористической группировкой ХАМАС. 7 апреля отмечается полгода с вторжения террористов в Израиль и захвата заложников.

По словам организаторов, центральная демонстрация, на улице Каплан в Тель-Авиве, собрала более 100000 человек. Ее участники требуют от израильского правительства согласиться на требования ХАМАСа и добиться немедленного возвращения похищенных домой. "Прошло 200 дней, а вы еще не взяли ответственность", – говорят они.

Родственники похищенных выступили с заявлением, в котором возлагают на премьер-министра Биньямина Нетаниягу ответственность за то, что сделка до сих пор не заключена. "Нужно добиться его немедленного смещения. И Байден видит, что Нетаниягу торпедирует сделку", – говорится в их заявлении.

Глава оппозиции Яир Лапид выступил на митинге в Кфар-Сабе и призвал к проведению досрочных выборов. "Нетаниягу построил ядовитую машину, отравляющую страну. Они не изменились и ничему не научились", – сказал Лапид.