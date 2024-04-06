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В Тель-Авиве совершен наезд на манифестантов, есть пострадавшие

время публикации: 06 апреля 2024 г., 22:23 | последнее обновление: 06 апреля 2024 г., 22:39
В Тель-Авиве совершен наезд на манифестантов, есть пострадавшие
Erik Marmor/Flash90

На перекрестке улиц Шауль а-Мелех и Менахем Бегин автомобиль совершил наезд на участников демонстрации, после чего водитель попытался продолжить движение, но был задержан полицией.

Пресс-служба "Скорой помощи" сообщает, что одна из пострадавших, женщина в возрасте около 50 лет, получила травму туловища и находится в состоянии средней степени тяжести, еще четыре человека пострадали легко.

В районе моста Азриэли получила легкие травмы лица военнослужащая пограничной охраны, на которую набросился с кулаками один из манифестантов. Ей потребовалась медицинская помощь.

Также сообщается о задержании демонстранта, разжегшего на проезжей части костер.

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