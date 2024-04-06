В районе Хан-Юниса уничтожены туннели ХАМАСа, ведшие в Израиль

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила об уничтожении в районе Хан-Юниса трех прорытых террористами ХАМАСа туннелей, два из которых вели на израильскую территорию – один проник на 50 метров, а второй на 300 метров вглубь Израиля.

Туннели были прорыты около 10 лет назад и долгое время находились под наблюдением ЦАХАЛа. В них были установлены датчики и взрывчатка, чтобы уничтожить туннели вместе с террористами, когда те ими воспользуются.

В конце предыдущего десятилетия, когда на границе сектора был возведен подземный барьер, было сообщено о ликвидации всех туннелей. Как сообщается сейчас, речь шла о сознательной дезинформации, призванной сбить с толку террористов.

Армейская пресс-служба подчеркивает: террористы не использовали эти туннели при нападении на Израиль 7 октября 2023 года.