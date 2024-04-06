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Израиль

В центральной части сектора тяжело ранены два бойца ЦАХАЛа

время публикации: 06 апреля 2024 г., 21:33 | последнее обновление: 06 апреля 2024 г., 21:43
В центральной части сектора тяжело ранены два бойца ЦАХАЛа
Пресс-служба ЦАХАЛа

В ходе военных действий в центральной части сектора Газы утром 6 апреля получили тяжелые ранения два бойца 46-го батальона 401-й бригады. Они доставлены в больницы, их близкие извещены о происшедшем.

В ходе инцидента в коридоре "Нецарим" еще двое солдат были ранены легко. Как сообщает армейская пресс-служба, причиной ранения военнослужащих стало возгорание танкового снаряда.

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