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Израиль

Внимание, розыск: пропал 15-летний Авиэль Овадия из Рош а-Айна

Полиция
Розыск
время публикации: 06 апреля 2025 г., 16:41 | последнее обновление: 06 апреля 2025 г., 17:06
Внимание, розыск: пропал 15-летний Авиэль Овадия из Рош а-Айна
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля просит помощи в розыске 15-летнего Авиэля Овадии из Рош а-Айна. В последний раз его видели в Эльаде на улице Шимон а-Цадик. В настоящее время его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 1.70, худощавый брюнет, глаза карие. Описания одежды нет.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 03-9004444.

Израиль
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