Офис Нетаниягу: расследование по руководителю "еврейского отдела" займется новый глава ШАБАКа

Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу заявил, что "глава общей службы безопасности (ШАБАК), отстраненный правительством от должности (Ронен Бар), лишен возможности расследовать серьезный инцидент с участием главы "еврейского отдела"".

В заявлении канцелярии Нетаниягу говорится, что глава ШАБАКа якобы "одобряет любой арест еврея", причем такие аресты санкционируются непосредственно офисом главы ШАБАКа.

Канцелярия Нетаниягу вновь заявляет, что Ронен Бар ложно обвинял премьер-министра. Объявлено, что разбирательством по поводу заявлений руководителя "еврейского отдела" займется новый глава ШАБАКа.

Вечером 5 апреля телеведущая Аяла Хасон опубликовала в эфире 11-го канала ИТВ запись разговора между А., начальником "еврейского отдела" ШАБАКа, и командиром центрального отдела полиции округа Иудеи и Самарии полковником Авишаем Муалемом. В разговоре А. назвал подозреваемых в Иудее и Самарии "шмоками" и сказал, что их задерживают "даже без доказательств" на несколько дней, и рекомендовал Муалему "поместить их в камеру с крысами". А. также заявил, что подразделения ЦАХАЛа в Иудее и Самарии – не армия: "Это не армия, армия находится в Ливане и Газе. Это не армия, это фигня, это фалангисты, это сами поселенцы".

Пресс-служба ШАБАКа заявила: "Речь идет исключительно о правонарушителях, подозреваемых в терроризме, которые взяли закон в свои руки. Тем не менее, поскольку содержание сказанного и стиль, в котором оно было произнесено, не соответствуют ценностям службы и ее профессиональному поведению, глава службы поручил провести расследование в отношении главы отдела и представить ему результаты этого расследования". В ШАБАКе подчеркивают, что "арест израильских граждан, подозреваемых в террористической деятельности, производится после профессионального анализа и тщательного изучения разведывательной информации профессиональными структурами, включая высший уровень руководства, и затем снова проверяется внешним и независимым судебным контролем со стороны суда. Это не оправдывает подобных выражений, которые были сказаны в ходе беседы".

Канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаниягу отреагировала на "шокирующую запись главы еврейского отдела ШАБАКа, представляющую реальную угрозу для демократии". В сообщении говорилось, что премьер-министр потребует тщательной проверки деятельности еврейского отдела ШАБАКа: "Недопустимо, чтобы в правовом государстве граждан страны арестовывали без доказательств и помещали в камеры задержания незаконным и жестоким образом. В Израиле не будет теневого правительства внутри государства".

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир заявил, что А. должен быть немедленно уволен: "Еврейский отдел ШАБАКа под руководством Ронена Бара действует как мафиозная организация, преследует поселенцев преступным образом и в нарушение закона, относится к героическим солдатам ЦАХАЛа в Иудее и Самарии как к "фалангистам", и фабрикует дела против отличившегося офицера полиции, который отказался уступить мафиозным требованиям ШАБАКа. Это прямое продолжение шпионажа ШАБАКа за полицией и службой тюрем. Необходимо положить конец преступности под прикрытием закона".

Министр финансов Бецалель Смотрич также заявил, что А. должен быть немедленно уволен, взят под стражу и предстать перед судом: "Годами мы протестуем против использования драконовских полномочий ШАБАКа против поселенцев недемократичным, неравноправным, незаконным и неконституционным образом. Записи, опубликованные сегодня вечером Айялой Хасон, наглядно доказывают преступную деятельность еврейского отдела ШАБАКа и лицемерие израильской судебной системы, которая покрывает его ложь и на протяжении многих лет одобряет его действия. Жители Иудеи и Самарии не являются гражданами второго сорта".